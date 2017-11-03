Marca: главный тренер «Челси» Антонио Конте поссорился с Романом Абрамовичем

Антонио Конте рискует повторить судьбу Жозе Моуринью и отправиться в отставку спустя полгода после победы в Премьер-лиге с «Челси».

Результаты команды пошли на спад, у итальянского специалиста напряглись отношения с игроками, и даже с владельцем клуба Романом Абрамовичем он почти перестал общаться.

Российского бизнесмена расстроил конфликт Конте с Диего Костой, а летом у сторон возникли разногласия по вопросу трансферов. Конте счел такое отношение к себе неуважением и порывался уйти еще до старта сезона-2017/18.

По информации Marca, Абрамович уже решил судьбу Конте: итальянец будет уволен. Когда произойдет отставка, не уточняется.

31 октября «Челси» был разгромлен на выезде «Ромой» (0:3) в Лиге чемпионов.

«Синие» занимают четвертое место в Премьер-лиге. Отставание от «Сити» составляет 9 очков.

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