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Marca: главный тренер «Челси» Антонио Конте поссорился с Романом Абрамовичем

Marca: Конте поссорился с Абрамовичем
Eurosport

20 мин. назадИзменено 19 мин. назад

Итальянец станет очередной жертвой президента «синих».

Антонио Конте рискует повторить судьбу Жозе Моуринью и отправиться в отставку спустя полгода после победы в Премьер-лиге с «Челси».

Результаты команды пошли на спад, у итальянского специалиста напряглись отношения с игроками, и даже с владельцем клуба Романом Абрамовичем он почти перестал общаться.

Российского бизнесмена расстроил конфликт Конте с Диего Костой, а летом у сторон возникли разногласия по вопросу трансферов. Конте счел такое отношение к себе неуважением и порывался уйти еще до старта сезона-2017/18.

По информации Marca, Абрамович уже решил судьбу Конте: итальянец будет уволен. Когда произойдет отставка, не уточняется.

  • 31 октября «Челси» был разгромлен на выезде «Ромой» (0:3) в Лиге чемпионов.
  • «Синие» занимают четвертое место в Премьер-лиге. Отставание от «Сити» составляет 9 очков.

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