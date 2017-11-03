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Arab News: Антонио Конте возглавит «ПСЖ» в случае ухода из «Челси»

Arab News: Конте возглавит «ПСЖ» в случае ухода из «Челси»
Eurosport

5 мин. назад

Там-то конфликтов точно не будет.

Антонио Конте находится в шаге от увольнения из «Челси». У 48-летнего специалист возник конфликт с руководством клуба, и он сожалеет, что не покинул Лондон еще летом.

Конте уже осведомлен об имеющемся к нему интересе со стороны «ПСЖ». Руководство французского клуба недовольно тем, что у Унаи Эмери с трудом складываются отношения с Неймаром, и хочет заменить его итальянцем.

В случае ухода из «Челси» Конте с готовностью примет французский клуб, передает Arab News.

  • Конте выиграл с «Челси» Премьер-лигу-2016/17, но летом не получил желаемых трансферов и неудачно начал новый сезон.
  • Схожая судьба в «Челси» постигла Карло Анчелотти и Жозе Моуринью. Первый продержался после чемпионства один год, второй – семь месяцев.

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