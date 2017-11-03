Санти Касорла: «Инфекция съела 8 сантиметров моего ахилла. Врачи сомневались, что я буду ходить»

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла рассказал Marca, как прошел его последний год. Из-за инфекционного заболевания испанец не играл с октября 2016 года, перенес около десяти операций и прошел курс антибиотиков.

«Врачи говорили, что если я смогу снова гулять с сыном в саду, то уже и этому нужно радоваться.

Доктор Санчес осмотрел меня и сказал, что у меня ужасающая инфекция. Поражение частично затронуло пяточную костью и съела ахилл. У меня не хватало 8 сантиметров.

На днях я встретил женщину. Она сказала, что я похож на Касорлу. Я ответил, что это я и есть, но она мне не поверила.

Сейчас я понял, кто есть кто. Почти каждый день я получаю сообщения с поддержкой от Иньесты, Сильвы, Вильи и других.

У меня нет шансов заиграть до января, но затем я вернусь», – пообещал Касорла.

Несмотря на серьезное заболевание, «Арсенал» продлил контракт с Санти до лета 2018 года.

Касорла – двукратный чемпион Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании. Грыжа помешала ему выступить на победном ЧМ-2010.

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