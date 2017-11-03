Getty Images

Санти Касорла: «Инфекция съела 8 сантиметров моего ахилла. Врачи сомневались, что я буду ходить»

Касорла: «Инфекция съела 8 сантиметров моего ахилла. Врачи сомневались, что я буду ходить»
Eurosport

28 мин. назад

Испанец обещает вернуться в январе.

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла рассказал Marca, как прошел его последний год. Из-за инфекционного заболевания испанец не играл с октября 2016 года, перенес около десяти операций и прошел курс антибиотиков.

«Врачи говорили, что если я смогу снова гулять с сыном в саду, то уже и этому нужно радоваться.

Доктор Санчес осмотрел меня и сказал, что у меня ужасающая инфекция. Поражение частично затронуло пяточную костью и съела ахилл. У меня не хватало 8 сантиметров.

На днях я встретил женщину. Она сказала, что я похож на Касорлу. Я ответил, что это я и есть, но она мне не поверила.

Сейчас я понял, кто есть кто. Почти каждый день я получаю сообщения с поддержкой от Иньесты, Сильвы, Вильи и других.

У меня нет шансов заиграть до января, но затем я вернусь», – пообещал Касорла.

  • Несмотря на серьезное заболевание, «Арсенал» продлил контракт с Санти до лета 2018 года.
  • Касорла – двукратный чемпион Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании. Грыжа помешала ему выступить на победном ЧМ-2010.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Малкин проспал два периода, а потом выиграл для «Питтсбурга» матч

03:29
Популярные видео
Силовой прием защитника «Чикаго», после которого его оппонента ждет стоматолог
2 350 просмотровВчера в 08:11
Удар головой в борт из матча «Нью-Джерси» и «Ванкувера», после которого тебе тоже будет больно
 747 просмотровВчера в 08:31
А еще вам может понравиться