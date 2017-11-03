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Коуч «Арсенала» Арсен Венгер: «Сити» в хорошей форме, но посмотрите, что недавно говорили о «Реале»
Коуч «Арсенала» настроен очень оптимистично.
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не клюнул на хайп вокруг «Сити».
«Сыграны всего 10 матчей, а впереди еще 28. «Сити» в хорошей форме, но посмотрите на «Реал» и все то, что говорили о нем несколько недель назад.
Это покажет вам, как в футболе все меняется», – напомнил Венгер.
- «Реал» взял лишь очко в двух спаренных матчах с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов, а между ними уместилось поражение от «Жироны» в Ла Лиге.
- «Сити» выиграл все четыре матча в Лиге чемпионов и возглавляет Премьер-лигу с 28 очками из 30 возможных.
- 5 ноября «Сити» и «Арсенал» сойдутся на «Этихаде».
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