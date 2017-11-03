Getty Images

Коуч «Арсенала» Арсен Венгер: «Сити» в хорошей форме, но посмотрите, что недавно говорили о «Реале»

Венгер: «Сити» в хорошей форме, но посмотрите, что недавно говорили о «Реале»
Eurosport

15 мин. назад

Коуч «Арсенала» настроен очень оптимистично.

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не клюнул на хайп вокруг «Сити».

«Сыграны всего 10 матчей, а впереди еще 28. «Сити» в хорошей форме, но посмотрите на «Реал» и все то, что говорили о нем несколько недель назад.

Это покажет вам, как в футболе все меняется», – напомнил Венгер.

  • «Реал» взял лишь очко в двух спаренных матчах с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов, а между ними уместилось поражение от «Жироны» в Ла Лиге.
  • «Сити» выиграл все четыре матча в Лиге чемпионов и возглавляет Премьер-лигу с 28 очками из 30 возможных.
  • 5 ноября «Сити» и «Арсенал» сойдутся на «Этихаде».

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Оказывается, Василевский не может тащить вечно

04:41
Популярные видео
Команда с ордой глоров 4 раза выходила вперед. «Айлендерс» отыгрались лишь трижды
 129 просмотров2 ч
Арбитр не поставил пенальти в ворота «Ванкувера», но Демпси вывел «Сиэтл» дальше красивым дублем
 235 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться