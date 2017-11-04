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Хосеп Гвардиола: «Сити» не повторит сезон Арсена Венгера без поражений. Мы лишь хотим обыграть его»

Гвардиола: «Сити» не повторит сезон Венгера без поражений. Мы лишь хотим обыграть его»
Eurosport

40 мин. назадИзменено 39 мин. назад

Каталонец не ставит сверхъестественных задач.

Накануне матча с «Арсеналом» главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолу спросили, по силам ли его команде повторить успех «канониров» сезона-2003/04 и пройти АПЛ без поражений.

«Рекорд Арсена принадлежит ему. Мы не побьем его. Он может быть спокоен и уверен, что это не произойдет.

Этот рекорд принадлежит его команде, исключительной команде, поскольку пройти сезон в Премьер-лиге без поражений – это фантастика.

Мы не хотим побить этот рекорд. Мы хотим показать хороший футбол и обыграть его в воскресенье. Это все», – цитирует Гвардиолу Goal.com.

  • В десяти турах «Сити» одержал девять побед при одной ничьей.
  • Команда Гвардиолы лидирует с 28 очками. «Арсенал» отстает на 9 баллов и идет пятым.
  • «Горожане» и «канониры» сойдутся на Этихаде 5 ноября.

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