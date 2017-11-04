«Манчестер Сити» – «Арсенал»: перед матчем АПЛ

«Сити» набрал такой страшный ход, что остановить Пепа не может ни чемпион «Челси», ни суперпрессингующий «Наполи». «Горожане» выиграли в АПЛ и ЛЧ 13 матчей из 14, забив 48 мячей (в среднем по 3,4 за игру). Манкунианцы разогнались так сильно, что пока не видно, когда у Гвардиолы кончится бензин.

Скорее всего, ничего не получится и у «Арсенала». Лондонцы все еще топ, но гостевые матчи против английских монстров им даются все хуже. Последняя победа над хоть кем-нибудь из топ-6 состоялась в 2015-м: «канониры» выиграли у «Сити» на «Этихаде» и на 2,5 сезона забыли про успехи на выезде.

«Сити» оторвался от «Арсенала» уже на девять очков. Победа на «Этихаде», скорее всего, поможет Пепу забыть об одном из конкурентов. Кто-то верит, что лондонцы отыграют у такого «Сити» 12 баллов?

У Гвардиолы почти нет проблем с составом: травма Компани никого не удивляет, а с заменой Менди вдруг очень удачно справляется Делф. А вот у Арсена все хуже: из-за повреждений француз не досчитается в Манчестере Касорлы, Мустафи, Оспины, Чамберса и Уэлбека.

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Кто что сказал

Пеп Гвардиола, главный тренер «Сити»: «Венгер может быть спокоен. Рекорд без поражений принадлежит ему, «Сити» не собирается его повторять. У того «Арсенала» была выдающаяся, фантастическая команда. Мы не хотим бить этот рекорд, но хотим выиграть в воскресенье». (ESPN).

Серхио Агуэро, форвард «Сити»: «Думаю, это лучший состав в истории клуба. В этом году мы играем очень хорошо. В разные сезоны бывало по-разному, потому что команду тренировали другие специалисты, были разные игроки.

Что касается шансов на победу в Лиге чемпионов, то это будет непросто. Но победа над «Наполи» стала отправным шагом, и я надеюсь, что мы продолжим побеждать». (The Telegraph)

Арсен Венгер, главный тренер «Арсенала»: «У «Арсенала» есть шанс показать, что он может справляться с такими матчами. Я уверен, мы это можем. Не хотел бы обсуждать наш тактический план. Но, конечно, «Арсенал» попробует сыграть в свой футбол. Хотим владеть мячом и создавать опасные моменты. Иногда лучший способ обороняться – атаковать». (Goal)

Санти Касорла, полузащитник «Арсенала»: «Врачи говорили, что если я смогу снова гулять с сыном в саду, то уже и этому нужно радоваться. Доктор Санчес осмотрел меня и сказал, что у меня ужасающая инфекция. Поражение частично затронуло пяточную костью и съела ахилл. У меня не хватало 8 сантиметров. У меня нет шансов заиграть до января, но затем я вернусь». (Marca)

Цифры говорят

«Сити» выиграл лишь 1 из 9 последних матчей против «Арсенала» во всех турнирах (4 ничьи и 4 поражения).

«Сити» забил 20 мячей в 4 последних домашних матчах АПЛ.

Гвардиола выиграл 4 из 5 домашних матчаей против Арсена Венгера.

Тео Уолкотт забил на «Этихаде» 3 мяча. Это лучший показатель в клубе.

Лерой Сане поучаствовал в 11 мячах «Сити» с начала АПЛ (6 голов и 5 ассистов). Это лучший показатель в лиге.

Серхио Агуэро забил 5 мячей в 7 последних матчах против «канониров».

В матче с «Наполи» Кун забил 178-й мяч за «Сити» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Люди в черном

Обслуживать встречу доверено бригаде арбитров во главе с Майклом Оливером. 32-летний судья отработал на девяти матчах АПЛ-2017/18, показал 35 желтых и 3 красных карточки, а еще назначил 2 пенальти.

При Оливере «Сити» справился с «Брайтоном» (2:0), а «Арсенал» сыграл вничью с «Челси» (0:0).

Котировки букмекеров

«Сити» – абсолютный фаворит матча. Зарядить на «горожан» и сорвать зелени можно и нужно тут.

Победа «Сити»: 1,44

Ничья: 5,1

Победа «Арсенала»: 7,3

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»

«Арсенал»

Главный опрос дня

А кто победит то? Опрос 163 голосов «Сити» «Арсенал» Сгоняют ничейку

Высказать респект Пепу и казнить Венгера можно тут

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