«Челси» – «Манчестер Юнайтед»: перед матчем АПЛ

Погоня за «Сити» продолжается, но Моуринью хочет сделать пелотон короче. Если португалец вместе с «МЮ» разобьет «Челси», то Конте забудет о защите титула. Девять очков в Англии не катастрофа, но клубы из Манчестера выглядят так солидно, что оступаться рядом с ними равносильно провалу.

В прошлом сезоне «Челси» жестко прошелся по Моуру (4:0), но во втором круге португалец уже разработал схему «Как обидеть бывшую» (2:0). Особенный не стесняется играть с конкурентом от обороны, поэтому «синим» предстоит сложная задача, если они хотят сократить отрыв от «дьяволов». В последнем туре команды одержали по скромной победе: если «Челси» забил «Борнмуту», то «МЮ» справился с симпатичным «Тоттенхэмом».

Что точно радует Конте, так это возвращение Канте: француз восстановился и, скорее всего, сыграет против «МЮ». А вот Мозес все еще в больничке. У Жозе проблем намного больше: повреждения залечивают Рохо, Каррик, Погба, Феллайни и Златан.

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Кто что сказал

Антонио Конте, главный тренер «Челси»: «Отношения между тренерами не так важны. Мы должны уважать работу другого тренера. Мне не нравится говорить об иной ситуации. Он мой соперник, я его соперник. После игры все останется так же. Я уважаю его работу, он должен уважать мою. На этом остановлюсь». (Sky Sports)

Давид Луис, защитник «Челси»: «Каждый тур очень важен для «Челси». Когда ты играешь за топ-клуб, ты обязан побеждать в каждом туре. Нам предстоит большой матч против топ-клуба. Нужно понимать, что мы здесь делаем – играем за топ-клуб, у топ-игроков должна быть особая ментальность. Всякое порой случается, нужно быть сильными». (London Evening Standard)

Жозе Моуринью. главный тренер «МЮ»: «На улице я встречаю очень много болельщиков «Челси», особенно в том районе, где живу, и я не встречал ни одного, который не был бы любезен. То, что происходит на стадионе, это другое. Когда я иду по улице в Лондоне, я просто обычный парень». (The Telegraph).

Ромелу Лукаку, форвард «МЮ»: «Думаю, многие люди считают, что я достиг потолка. Мне всего 24 года. Я предпочел бы провести сезон, в котором я постепенно развиваюсь, чем сразу же запрыгнуть на вершину, а потом скатываться вниз.

Я знаю, у меня есть талант. Я многое умею. Могу забивать правой ногой, левой, головой. Но я хочу быть человеком, который созидает и ассистирует. Хочу быть уверен, что команда сможет на меня рассчитывать в случае сложностей». (Goal)

Цифры говорят

«Челси» проиграл лишь один из 15 последних домашних матчей против «МЮ» (9 побед и 5 ничьих). Последний раз «синие» дома проиграли еще команде Алекса Фергюсона (2012 год).

Команда Моуриньо забила только 1 мяч в последних 9 гостевых матчах против топ-6 АПЛ.

Команда Конте выиграла 11 из 15 последних матчей на «Стэмфорд Бридж» во всех турнирах. «Челси» проиграл только «Бёрнли» и «Манчестер Сити».

«МЮ» проиграл «Челси» в АПЛ 17 матчей. Ни одна команда в лиге не унижала «красных дьяволов» чаще.

В первых 48 матчах в «Челси» Конте набрал 112 очков. На этом же отрезке Моуринью набрал за «синих» 123 балла.

Со старта сезона-2016/17 Де Хеа засушил 22 матча. Это лучший показатель среди всех вратарей топ-6 чемпионатов.

Люди в черном

Встречу клубов из Лондона и Манчестера вдруг доверили бригаде арбитров во главе с рефери из Манчестера – Энтони Тэйлору. 39-летний судья отработал на шести матчах АПЛ-2017/18: в них Тэйлор показал 23 желтых карточки и поставил три пенальти. При Энтони «Челси» обыграл «Тоттенхэм» (2:1).

Котировки букмекеров

Букмекеры больше верят в «Челси». Наверное, потому что Моуринью строит автобус уже в Манчестере. Жозе боится важных матчей сильнее, чем ты – повестки от военкомата: ждать кучи голов от «МЮ» не стоит. Зарабатывай на страхах Особенного тут.

Победа «Челси»: 2,475

Ничья: 3,2

Победа «МЮ»: 3,2

Ориентировочные составы

«Челси»

«МЮ»

Вопрос дня

Кто кого вынесет? Опрос 133 голосов «МЮ» победит «Челси» – чемпик! Эти парня вряд ли что-то забьют и точно не победят

Здесь можно написать шутку про автобус Моуринью

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