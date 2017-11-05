Рой Ходжсон: «Сэр Алекс сказал, что Деле Алли может стать одним из лучших полузащитников Европы»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон высказался о полузащитнике «Тоттенхэма» Деле Алли.

«Я общался с сэром Алексом, и он сказал, что Алли может стать одним из лучших полузащитников Европы. Я не люблю давить на молодых людей, но без сомнения – Алли хорош. Если вы заговорите о лучших полузащитниках Европы, то несомненно упомянете Алли. И это при том, что ему всего 21 год, у него позади нет 200 игр», – заявил Ходжсон.

Матч «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас» состоится 5 ноября в 15:00 (мск).

На счету Деле Алли 7 голов и 1 ассист в 13 матчах сезона-2017/18.

Transfermarkt оценивает 21-летнего парня в 60 млн евро.

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