Getty Images

Рой Ходжсон: «Сэр Алекс сказал, что Деле Алли может стать одним из лучших полузащитников Европы»

Ходжсон: «Сэр Алекс сказал, что Алли может стать одним из лучших полузащитников Европы»
Eurosport

41 мин. назадИзменено 23 мин. назад

Ферги видит талантливый парней за версту.

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон высказался о полузащитнике «Тоттенхэма» Деле Алли.

«Я общался с сэром Алексом, и он сказал, что Алли может стать одним из лучших полузащитников Европы. Я не люблю давить на молодых людей, но без сомнения – Алли хорош. Если вы заговорите о лучших полузащитниках Европы, то несомненно упомянете Алли. И это при том, что ему всего 21 год, у него позади нет 200 игр», – заявил Ходжсон.

  • Матч «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас» состоится 5 ноября в 15:00 (мск).
  • На счету Деле Алли 7 голов и 1 ассист в 13 матчах сезона-2017/18.
  • Transfermarkt оценивает 21-летнего парня в 60 млн евро.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Василевский и Бобровский пропустили на двоих 8 шайб и 1 буллит

03:56
Популярные видео
Мда-а-а-а, ну и матч выдался у «Оттавы» с «Голден Найтс»
 827 просмотров4 ч
Гонка Longines: Equita Lyon
 584 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться