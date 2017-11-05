Адебайо Акинфенва пригласил Рио Фердинанда на бой и пообещал уложить его спать

Нападающий «Уикома» Адебайо Акинфенва вызвал на боксерский поединок экс-защитника «МЮ» Рио Фердинанда. Летом англичанин заявил, что начинает боксерскую карьеру.

«Я пару раз в жизни надевал боксерские перчатки. Рио – легенда, я стоя аплодирую ему и ценю его настрой на новый вид спорта. Если он захочет, мы можем встретиться на ринге. Скорее всего, мы проведем бой тогда, когда завершу карьеру, но, думаю, я уложу его спать», – заявил Акинфенва.

Акинфенва выступает на «Уиком» с 2016 года и забил за клуб 19 голов.

Рио Фердинанд завершил карьеру в 2015 году и работает экспертом на ТВ.

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