Форвард «Тоттенхэма» Сон Хынмин стал самым результативным азиатом в истории АПЛ

«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 11-го тура Премьер-лиги со счетом 1:0 благодаря мячу Сон Хынмина на 64-й минуте.

Это был 20-й гол для южнокорейского нападающего в Премьер-лиге, и он стал самым результативным азиатом в истории турнира. Сон обошел соотечественника Пак Чи Сона (19 мячей), потратив на это в два раза меньше матчей (72 против 154).

Всего Сон Хынмин забил 32 мяча в 101 матче за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

Контракт 25-летнего корейца рассчитан до июня 2020 года.

C 23 очками «Тоттенхэм» догнал идущий вторым «МЮ».

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