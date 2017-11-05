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Форвард «Тоттенхэма» Сон Хынмин стал самым результативным азиатом в истории АПЛ

Сон Хынмин стал самым результативным азиатом в истории АПЛ
Eurosport

33 мин. назад

Для этого потребовалось всего 20 голов.

«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 11-го тура Премьер-лиги со счетом 1:0 благодаря мячу Сон Хынмина на 64-й минуте.

Это был 20-й гол для южнокорейского нападающего в Премьер-лиге, и он стал самым результативным азиатом в истории турнира. Сон обошел соотечественника Пак Чи Сона (19 мячей), потратив на это в два раза меньше матчей (72 против 154).

  • Всего Сон Хынмин забил 32 мяча в 101 матче за «Тоттенхэм» во всех турнирах.
  • Контракт 25-летнего корейца рассчитан до июня 2020 года.
  • C 23 очками «Тоттенхэм» догнал идущий вторым «МЮ».

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