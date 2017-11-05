Отсыревший «Арсенал». Почему «канонирам» не надо винить арбитра в поражении от «Манчестер Сити»

Поездка «Арсенала» на «Этихад» болью отозвалась в душах лондонских болельщиков: «канониры» пообещали запаковать зверя в клетку, но вместо реального оружия привезли водяной пистолет и резинового утенка. Банда Пепа шутку не поняла и смяла соперника, в сотый раз активировав хэштег WengerOut. У Арсена остается действительно мало времени на исправление ситуации, а он в очередной раз показал, что реальность команды плачевна – борьба за второсортные европейские турниры. И дело не в том, что команду придушил человек со свистком.

Странная тактика Венгера

«Мы сделаем все возможное, чтобы сыграть в свою игру и не будем отсиживаться. Когда мы играем в гостях у «Сити», мы всегда хотим качественно отработать в защите. Но нельзя думать только об обороне, мы хотим владеть мячом и создавать моменты у чужих ворот. Иногда лучший способ защиты – это нападение», – за сутки до матча Венгер был очень оптимистичен и намекал окружающим, что готовит что-то суровее металлических капканов. Француз убеждал, что специально под «Сити» разработал кислотный план, который разъест противника, но лишь искусно затуманил окружающим мозги.

Арсен не придумал ни крупицы нового: «канониры» очень дешево скопировали игру соперника. Особенно это касалось первых 20 минут игры. Стартовую часть первого тайма гости провели по большей части на чужой половине, вступая при потере мяча в ожесточенный прессинг, но толку не оказалось ни от того, ни от другого. «Горожане» успешно передавали соперников друг другу, а при перехвате блестяще выводили мяч вперед, отрезая большущие группы соперников. После первых острейших атак «Сити» стало понятно, что схема Арсена фактически не работает, но француз и не подумал ее подредактировать – в результате сказка закончилась на 19-й минуте, а план отправился с помойку.

Ужасная игра в атаке

В отличие от Пепа, который зацементировал за каждым игроком определенную позицию (исключение – Де Брёйне), Венгер избрал схему, при который минимум шесть человек действовали по ситуации и постоянно оказывались в разных частях поля. Четыре из них – игроки атакующего плана. Санчес, Озил, Рэмзи и Ивоби мельтешили у штрафной «Сити» и старались запутать соперников, но в большинстве случаев обманывались сами.

Не терять мяч слишком часто у гостей получалось только при понижении скорости его перемещения, но в этом случае защитники «Сити» легко предугадывали любое действие. Стоило лондонцам взвинтить темп, как процент брака зашкаливал. Единственная пятиминутка, когда защита «Сити» попала в тупик, – короткий промежуток после выхода на поле Ляказетта. «Горожане» не сразу отреагировали на появление еще одного остроатакующего противника и не добавили еще одного игрока в левую зону, откуда в их ворота влетел единственный мяч.

Угрюмая реализация «Сити»

Даже если боковой ошибся в эпизоде с третьим голом хозяев, то это не меняет общей сути – «горожане» полностью превзошли «пушкарей» по голевым моментам, которые возникали у ворот Чеха с ужасающей переодичностью. В первой половине с контратаками соперника не справлялась высокая оборона «Арсенала», которую Де Брёйне и Сильва раз в пять минут разрезали острейшими передачами. Резкая атакующая тройка «Сити» в составе Агуэро, Сане и Стерлинга упустила пяток 100% моментов только в первую 45-минутку: запоротые прострелы Рахима на Лероя, обратно, сэйвы Чеха и выстрелы Агуэро по воробьям могли определить победителя задолго до спорных эпизодов.

Во второй половине хозяева не были столько агрессивны, но пусть и не забей они гол из вне игры, результат не изменился бы: едва ли «Арсенал» отыгрался бы в последнем штурме, а скорее – пропустил еще.

Отсутствие запасного плана

Показательными стали последние 20 минут игры: Санчес и Озил тщетно стучались в оборону соперника, но им никто не открыл. Тогда чилиец и немец включили агрессию, нахмурились и пошли косить противников. Ребята, которые ближе остальных примкнули к двери с надписью эвакуация и готовы выпрыгнуть в нее уже ближайшей зимой, явно не понимают смысл схем тренера.

Начиная с пропущенного на 19-й минуте гола, «Арсенал» утратил мысль, а основная часть команды села на лидеров в ожидании чуда. Санчес и Озил некоторое время на автомате тащили клуб вперед, но позднее и они отчаялись: в матчах против аутсайдеров для успеха хватает резвости и задумок каждого по отдельности, но не там, где стоит задача преодолеть командную силу.

«Сити» – «Арсенал» – 3:1

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