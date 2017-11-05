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Арсен Венгер: «Третий гол «Сити» забит из офсайда, пенальти не было – Стерлинг здорово ныряет»
Французский коуч «Арсенала» считает, что судьи второй год подряд убивают его команду в матчах с «горожанами».
После поражения от «Сити» (1:3) в 11-м туре АПЛ главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рвал и метал.
«Я считаю, что пенальти не было. Мы знаем, как здорово ныряет Рахим Стерлинг. У него это отлично получается.
Третий гол был забит из офсайда. Я очень разочарован, потому что еще при счете 1:2 мы оставались в игре. Третий мяч убил нас, и по странному стечению обстоятельств такие ошибки всегда трактуются в пользу хозяев.
Я разочарован. Вы можете смириться, когда «Сити» побеждает нормальным способом, ведь это сильная команда. Но то, что произошло, – это неприемлемо.
В прошлом сезоне мы проиграли из-за двух мячей из офсайда, и вот все повторилось. «Сити» будет тяжело остановить», – подытожил Венгер, слова которого приводит ВВС.
- «Сити» одержал 10 побед в 11 турах и забил 38 мячей.
- «Арсенал» с 19 баллами идет шестым.