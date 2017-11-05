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Дико крутой гол и дико тупой фэйл Альваро Мораты из матча АПЛ против «МЮ»
От великого до смешного.
Альваро Мората стал героем суперматча «Челси» – «МЮ» и принес «синим» домашнюю победу.
На 55-й минуте автобус Жозе Моуринью дал сбой: защитники потеряли Морату в штрафной, и испанец мощным ударом чугунной головы засадил мяч в ворота Давида де Хеа.
В добавленное время Мората был обязан забивать второй и добивать манкунианцев, но пошел в дриблинг и не обвел собственную ногу.
- Матч завершился минимальной победой «синих» (1:0).
- «Челси» остался четвертым (22 очка), «МЮ» – вторым (23).
- Мората забил восьмой мяча в 15 официальных матчах сезона-2017/18.
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