Дико крутой гол и дико тупой фэйл Альваро Мораты из матча АПЛ против «МЮ»

Альваро Мората стал героем суперматча «Челси» – «МЮ» и принес «синим» домашнюю победу.

На 55-й минуте автобус Жозе Моуринью дал сбой: защитники потеряли Морату в штрафной, и испанец мощным ударом чугунной головы засадил мяч в ворота Давида де Хеа.

В добавленное время Мората был обязан забивать второй и добивать манкунианцев, но пошел в дриблинг и не обвел собственную ногу.

Матч завершился минимальной победой «синих» (1:0).

«Челси» остался четвертым (22 очка), «МЮ» – вторым (23).

Мората забил восьмой мяча в 15 официальных матчах сезона-2017/18.

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