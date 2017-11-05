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Мегакамбэк «Эвертона», 14 добавленных минут и незабитый пенальти в самом горячем матче дня

Мегакамбэк «Эвертона», 14 добавленных минут и незабитый пенальти в самом горячем матче дня
Eurosport

22 мин. назадИзменено 21 мин. назад

«Сити» – «Арсенал» и «Челси» – «МЮ»? Скукотища.

«Эвертон» и «Уотфорд» внезапно выдали самый яркий матч дня, хотя после нулевого первого тайма ничто не предвещало драмы.

На 46-й минуте Ричарлисон открыл счет, а спустя 18 минут Кристиан Кабазель приблизил катастрофу утопающего «Эвертона». Но затем нулевые в 2017 году «ириски» внезапно проявили характер и сравняли счет – отличились Байе Умар Ниасс (67) и Доминик Кэлверт-Левин (74).

Драма развернулась в конце игры. На 90-й минуте «ириски» заработали 11-метровый, и Лейтон Бейнс вывел команду вперед – 3:2.

Команды забили 5 мячей, еще дважды на поле появлялись врачи, поэтому Грэм Скотт насчитал аж 12 компенсированных минут. На 94-й минуте вратарь Джордан Пикфорд сбил игрока «Уотфорда» и привез пенальти уже в ворота «Эвертона». Супершанс запорол Том Клеверли, не попавший в створ.

  • Команды в итоге провели на поле даже не 12, а 14 лишних минут, но голов больше не было.

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