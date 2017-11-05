Лондон против всех. Если бы Оксимирон описывал баттл «Челси» и «МЮ»

АПЛ все-таки лучшая лига мира. Только здесь в один день могут зарубиться «Сити» против «Арсенала» и «Челси» против «МЮ». Да, Кубок Англии – турнир тоже мощный, и там это тоже гипотетически возможно, но чемпионат дело особое.

Главный матч одиннадцатого тура все-таки состоялся в столице и приковал к себе внимание не меньше самого распиаренного рэп-баттла года, где Оксимирон без шансов вынес Дизастера. Так было и на «Стэмфорд Бридж», только в роли русского вышел «Челси» (к чему бы это?), а разгромленную Америку идеально исполнили парни Моура. Описать весь безбашенный беспредел, творившийся в столице Англии, идеально можно названиями треков Мирона Яновича, но он об этом вряд ли догадывался. Теперь – возможны варианты.

Оксимирон feat. ЛСП – «Безумие»

Примерно одним словом можно описать игру Тьемуэ Бакайоко против «МЮ», но оно обязательно должно быть хвалебным. Опорник «Челси» воскрес рядом с впервые появившимся после травмы Канте и просто божил. Два полумомента в первом тайме, еще пара во втором, а еще были 58 касаний мяча на почти каждом участке поля (тепловая карта WhoScored подтверждает) и полное ощущение доминирования. Француз с синим причесоном просто съел Матича, Эрреру и Мхитаряна, не позволив им создать ничего более выдающегося, чем пас на Рэшфорда, который из вратарской влепил выше ворот.

Оксимирон – «До зимы»

У Конте и Моура ожидается явно горячий ноябрь. Отрыв лысого из Манчестера нужно ликвидировать здесь и сейчас иначе еврокубковый забег отберет совсем уж все силы. «Челси» еще предстоит отбить путевку в весну у «Атлетико» или «Ромы», а вот «красные дьяволы» могут диверсифицировать нагрузку и забить на ЛЧ.

Моуру жизненно необходимо выбить 9 из 9 в следующих трех матчах с «Ньюкаслом», «Брайтоном» и «Уотфордом», или о победе в АПЛ можно смело забыть. Начать португальцу, видимо, стоит с раскачки Лукаку. Ультразабивной Ромелу выносил всех соперников в начале сезона, а сейчас словил безголевую серию с 30 сентября. B в матче с «Челси» моментов у бельгийца было ровно 0. Печально.

Оксимирон feat. Ка-тет – «Машина прогресса»

А вот другой бельгиец зарядился энергией у Бакайоко и творил. Речь, конечно, об Эдене Азаре. Десятка «Челси» тяжело вкатывался в сезон и лишь местами напоминал себя прежнего, но матч с «МЮ», видимо, навсегда вернул генератора креатива на нужные рельсы: 3 из 3 ударов в створ, 4 успешных обводки (столько же у всего «МЮ») и 86% точных передач. Такой Эден претендовал на «Золотой мяч», и нет никаких оснований не верить в него (с учетом такого же перфоманса на дистанции) и сейчас.

Оксимирон feat. Би-2 – «Пора возвращаться домой»

«Манчестер Юнайтед» катастрофически плохо играет на «Стэмфорд Бридж» в последние годы. Всего лишь один положительный исход, который случился еще при Алексе Фергюсоне, явно советовал Моуру и парням сидеть дома, но они снова наведались в Лондон и в очередной раз получили по носу. Мората с передачи Аспиликуэты головой прибил грамотно оборонявшихся манкунианцев и направился на третью строчку бомбардирского рейтинга АПЛ.

Оксимирон – «Где нас нет»

А нет ни «аристократов» Конте, ни «дьяволов» Моуринью на вершине таблицы, на которую уже давно взгромоздился Пеп с подарками шейхов и пускать на закрытую вечеринку явно никого не собирается. После победы «Челси» манкунианцы голубого цвета получили карт-бланш на как минимум два поражения, ничью и 8-очковую пропасть до второго места в придачу.

«Челси» – «Манчестер Юнайтед» – 1:0

Таблица АПЛ, где есть «Сити» и все остальные