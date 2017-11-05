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Хосеп Гвардиола: «Пенальти – чистый, офсайд был. Но и «Арсенал» побеждал «Бёрнли» голом рукой»

Гвардиола: «Пенальти – чистый, офсайд был. Но и «Арсенал» побеждал «Бёрнли» голом рукой»
Eurosport

1 час назадИзменено 40 мин. назад

Вместо оправданий испанец сам атаковал Арсена Венгера.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола ответил на слова коуча «Арсенала» Арсена Венгера о судейском произволе в матче 11-го тура АПЛ.

«Пенальти был пенальти, офсайд был офсайдом, но мы победили, потому что были лучше. Мы заслужили победу за то, как играли, сколько моментов создали и как мало позволили сопернику.

Мне сказали, что офсайд был. Я не люблю побеждать таким путем. Но однажды и «Арсенал» обыграл «Бёрнли» благодаря голу рукой на 96-й минуте [на самом деле 93-й]. Иногда такое случается.

Самое главное – игра, то, какой футбол мы показали», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

  • «Сити» победил 3:1 и оторвался от «МЮ» и «Тоттенхэма» на 8 очков.
  • Матч, которым Пеп попрекнул «канониров», прошел 2 октября 2016 года. Тогда Лоран Косьельни забил единственный гол рукой на 93-й минуте.

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