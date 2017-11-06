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Футболистка «Рединга» разыграла с центра поля не пасом, а ударом. Получилась бомба

Футболистка «Рединга» разыграла с центра поля не пасом, а ударом. Получилась бомба
Eurosport

1 час назад

Даже в женском футболе «Арсеналу» достается от бывших.

В августе женская команда «Арсенала» избавилась от полузащитника Фары Уильямс, которая отправилась в «Реддинг». 5 ноября 33-летней англичанке выпал шанс отмстить в матче группового этапа Кубка женской Суперлиги-2017/18.

На 56-й минуте Фара вывела «Рединг» вперед, но «канонирки» отыгрались шесть минут спустя. Уильямс доверили вернуть мяч в игру с центрального круга, но вместо паса она разбежалась и врезала по воротам. Вратарь Грейс Молони не ожидала такой подставы от бывшей одноклубницы.

  • «Рединг» победил со счетом 2:1.

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