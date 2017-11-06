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Моуринью не выиграл ни одного из 10 последних гостевых матчей против топ-6. Разница мячей 1-12

Моуринью не выиграл ни одного из 10 последних гостевых матчей против топ-6. Разница мячей 1-12
Eurosport

1 час назад

Автобус Особенного все чаще дает сбой.

«МЮ» Жозе потерпел поражение в гостевой игре 11-го тура АПЛ против «Челси» – 0:1.

Для Моуринью неудачно сложились последние десять выездных матчей против команд топ-6 Премьер-лиги: из них он проиграл пять, а его команда забила 1 гол более чем за 900 минут.

  • После 11 туров АПЛ сезона-2017/18 «МЮ» идет вторым, отставая от «Сити» на 8 очков.
  • В очередном матче турнира «дьяволы» примут «Ньюкасл».

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