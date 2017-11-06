«У «Арсенала» собачья будка в сравнении с нашей ареной». Ультрасовременный дом «Тоттенхэма»

«Мы играем в Лиге чемпионов, но получаем самый маленький доход от стадиона среди других клубов первой шестерки АПЛ», – стонал последние годы президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви. Впервые «шпоры» задумались о строительстве нового дома еще в 2011-м и вывели акции с лондонской биржи для привлечения инвесторов. «Тоттенхэм» презентовал проект 55-тысячной арены на месте 36-тысячника «Уайт Харт Лейн» и столкнулся с бюрократической стеной. На клуб набросилась комиссия по архитектуре и строительству – лондонцам отказали в расширении территории в парке Нортамберленд, напичканном жилыми домами и офисами.

«Тоттенхэм» воевал полтора года – экологи посчитали, что новая арена будет выделять слишком много углекислого газа, но разрешение от мэра Лондона Бориса Джонсона все же пришло. В 2012-м лондонцы утвердили новый проект стадиона с вместимостью 61 599 зрителей, и в этот момент у Леви возник план: сэкономить и расквартироваться на новеньком «Олимпийском». Мэрия отвергла наглеца после разрешения о строительстве новой арены и отдала предпочтение «Вест Хэму». Леви ухмыльнулся: «Не очень-то и хотелось. На этом стадионе трибуны находятся слишком далеко от поля».

«Шпоры» утвердили бюджет в 450 миллионов евро и заложили первый камень в фундамент осенью 2015-го. Два сезона команда играла на старой арене, пока новый проект не поглотил ее: в мае 2017-го «Тоттенхэм» попрощался с «Уайт Харт Лейн» и на один сезон переехал на «Уэмбли».

«Строительство новой арены заставит нас значительно умерить аппетит на трансферном рынке. С другой стороны, мы понимаем, что без крутого стадиона никогда не выйдем на более высокий уровень», – воодушевился тренер «шпор» Маурисио Почеттино. Кажется, аргентинец прибедняется и совсем не похож на скрягу Венгера – летом «шпоры» выделили 93 миллиона евро на трансферы.

За три года стоимость стадиона, который сдадут в эксплуатацию летом 2018-го, выросла почти в два раза и составила 800 миллионов евро – один только Brexit добавил 20% к цене. Из-за разницы в курсе фунта «Тоттенхэм» переплатил за некоторые импортные материалы, выдвижное поле, обустройство Нортамберленда и 23-этажную гостиницу на 180 номеров с потрясающим видом на Лондон. «Шпор» не поймут, если в ближайшие годы они не возьмут первое с 1961 года чемпионство.

Космический проект «Тоттенхэма» исполнила архитектурная компания Populous, которая продумала «Эмирейтс» и «Уэмбли». Фишка третьей по вместительности арены Англии – использование в дизайне множества стеклянных панелей. Одна из них разделит тоннель с футболистами и сотню вип-болельщиков зеркалом-шпионом, как в комнате для допросов в полицейском участке – для игроков стена будет зеркальной. Цена абонемента на сезон в такой зоне стоит 22 тысячи евро. Для сравнения, самый дорогой годовой абонемент на «Уайт Харт Лейн» обходился 1012 евро. Однако Почеттино переживает не о цене, а о безопасности: «Не считаю это хорошей задумкой. В тоннеле может случиться что угодно».

Пока на «Крестовском» думали, как устранить вибрацию выдвижного поля, «Тоттенхэм» доверился компании SCX Group и первым из британских клубов установил такую площадку. Несколько лет назад инженеры SCX возвели крышу над Центральным кортом Уимблдона и теперь использовали инновации в строительстве футбольного стадиона. Конструкция состоит из трех частей с натуральной травой общим весом в 3000 тонн. «Понадобится всего 25 минут, чтобы состыковать все части, и начать игру», – гордится Леви.

Летом инвестиционная компания Iconiq Capital, связанная с основателем фейсбука Марком Цукербергом, предложила за «Тоттенхэм» 1,12 миллиарда евро. Американцам деликатно отказали – Леви считает, что после переезда на новый стадион капитализация взлетит до 2 миллиардов. «Шпоры» отшили Цукерберга, но согласились на долевое участие других американцев – 10 миллионов евро в стадион «Тоттенхэма» вбухала Национальная Футбольная Лига. За последние четыре года руководство НФЛ, которое пронюхало, что в Штатах АПЛ давно перепрыгнула популярность НХЛ, провело 17 матчей регулярного сезона в Англии и теперь заключило 10-летний контракт со «шпорами» на использование новой арены не реже двух раз в год.

«Шпоры» не собираются гробить натуральный газон ни на что другое, кроме футбола. Все остальные мероприятия, включая концерты и американский футбол, пройдут на искусственном покрытии, которое упаковано под детищем SCX. «Кроме матчей НФЛ организует учебные лагеря для детей и всех желающих и потрясающие промо перед играми», – рассказал комиссар лиги Роджер Гуделл.

При разработке нового стадиона архитекторы взяли несколько крутых вещей с других величественных арен. Например, спроецировали Южную трибуну «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде – самую большую стоячую площадку в Европе в 25 тысяч зрителей. На стадионе «Тоттенхэма» появится такая же трибуна на 17,5 тысяч. Архитекторы утверждают, что клуб получит арену с лучшей акустикой в АПЛ – инженерам помогали эксперты, сотрудничающие с группой U2. Строители использовали экобезопасные конструкции в проекте, что сократило на 40% выбросы углекислого газа – экологи могут успокоиться.

Хотите пообщаться с одной из легенд клуба? Нет проблем. Достаточно заказать столик в расположенном на крыше стадиона шикарном ресторане Sky Lounge с потрясающим видом на поле. Если есть желание отдохнуть активно, то территория комплекса удовлетворит любые потребности: площадка для экстремальных видов спорта, тренажерный зал, самая высокая в мире 100-метровая стена для любителей скалолазания, интерактивные развлечения для детей и самая длинная в Великобритании барная стойка в 86,8 метра.

Расположенная на стадионе мини-пивоварня способна каждую минуту разливать 5 тысяч литров пенного напитка, а очереди сократятся благодаря автоматизированным пивным насосам. Все расчеты на арене проводятся по специальной карточке, которую можно пополнить с помощью терминалов на территории комплекса.

Стадион еще не получил название. После срыва переговоров с сервисом такси UBER, «шпоры» рассматривают предложения от логистической компании FedEx Corporation и Qatar Airways. Благодаря продаже названия руководство «Тоттенхэма» рассчитывает покрыть 70% затрат на строительство.

Фанаты «Тоттенхэма» в предвкушении и уже вовсю троллят «Арсенал». «У вас собачья будка в сравнении с нашей ареной», – укусил «канониров» сайт фанатов «шпор» в России. Похоже, после введения арены в эксплуатацию Цукербергу и другим возможным покупателям понадобится гораздо больше миллиарда евро, чтобы выкупить самый прогрессивный клуб Англии.

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