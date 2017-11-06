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«Вест Хэм» уволил Славена Билича и, скорее всего, назначит Дэвида Мойеса

«Вест Хэм» уволил Билича и, скорее всего, назначит Мойеса
Eurosport

1 час назад

Терпение руководства лопнуло.

«Вест Хэм» расстался с главным тренером команды Славеном Биличем. Специалист отправлен в отставку в связи с неудачным стартом команды в Премьер-лиге-2017/18.

По информации Sky Sports, руководить лондонцами до конца сезона будет Дэвид Мойес.

В 11-м туре АПЛ лондонцы крупно проиграли «Ливерпулю» (1:4). «Вест Хэм» расположился в зоне вылета, набрав лишь 9 очков.

  • Билич тренировал «Вест Хэм» с 2015 года.
  • Ранее 49-летний коуч работал со сборной Хорватии, «Локомотивом» и «Бешикташем».
  • Под его руководством клуб занимал 7 и 11 места в двух предыдущих сезонах АПЛ.

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