Sky Sports: Моргана Шнайдерлина и Кевина Миральяса прогнали с тренировки «Эвертона»

После отставки Роналда Кумана в «Эвертоне» грядет чистка рядов.

Исполняющий обязанности коуча Дэвид Ансуорт выразил недовольство низкой самоотдачей Моргана Шнайдерлина и Кевина Миральяса на последней тренировке и отослал обоих прочь, сообщили Sky Sports источники, близкие к ситуации.

Ранее Морган и Кевин не были заявлены на фееричный матч 11-го тура против «Уотфорда» (3:2). Ожидается, что оба футболиста покинут «Эвертон» в январе.

«Эвертон», потративший летом на трансферы 158,2 млн евро, занимает лишь 15-е место в Премьер-лиге.

В четырех матчах Лиги Европы «ириски» набрали 1 очко.

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