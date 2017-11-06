The Sun: игрок «МЮ» Маруан Феллайни обвинил производителя бутс в травме и подал в суд

Полузащитник «МЮ» Маруан Феллайни подал в суд на компанию New Balance.

Бельгиец считает, что именно неудобные бутсы американской фирмы отрицательно сказались на его игре и привели к травме стопы. В качестве возмещения ущерба Маруан потребовал 2,37 млн евро.

Представители New Balance в ответ предоставили суду документы, согласно которым Феллайни прежде называл бутсы их производства идеальными и просил еще 12 пар, передает The Sun.

Феллайни заключил четырехлетний контракт с New Balance в 2012 году.

По истечении договора Маруан переметнулся к Nike.

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