24-летний Джесси Лингард позорно проигрывает в скорости 39-летнему арбитру

«МЮ» неудачно съездил на «Стэмфорд Бридж», потерпев поражение от «Челси» – 0:1. На 93-й минуте Альваро Мората едва не добил манкунианцев вторым голом, но запутался в собственных ногах.

Зрители так смеялись над ошибкой испанца, что не заметили более любопытный эпизод: возвращавшийся в оборону форвард «МЮ» Джесси Лингард стартовал с одной позиции с арбитром Энтони Тейлором и безнадежно проиграл ему в скорости.

39-летний Тэйлор отсудил весь матч, 24-летний Лингард вышел на замену только на 78-й минуте.

Лингард провел 9 матчей в Премьер-лиге-2017/18 и отметился двумя ассистами.

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