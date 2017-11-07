Рок-н-рольщик. Славену Биличу пора менять профессию

«Билич пригласил меня и Артема Попова на тренировку. Мы приехали в Баковку, поздоровались со Смородской, с Биличем. Тренер очень тепло нас поприветствовал. Потом мы пошли переодеваться. Через 5 минут возвращаемся – сидит Смородская, Билича нигде нет. Перед началом тренировки встаем в круг – и выясняется, что Славен собирает вещи… Уволили», – рассказывал о знакомстве с хорватом Георгий Джикия, когда-то пытавшийся пробиться в основу «Локомотива».

В «Локомотиве» Билич узнал от Дениса Глушакова, что он самый слабый тренер из всех, когда-либо появлявшихся в Баковке. Позже Денис спишет все на наркоз после приема у стоматолога и даже извинится, но общее мнение это не изменит: Славен – тренеришка, который не смог.

«Локомотив» для него был первой за десять лет попыткой поработать с клубом. Место будущей работы хорват выбирал так тщательно, будто в случае провала ему грозило пожизненное заключение. Но Славен не угадал. Объяснив все спецификой российского чемпионата, он почему-то решил, что работа в ежедневном режиме – это то, что ему нужно. Хотя идеальным режимом для него была бы одна игра в год с предматчевым концертом на стадионе.

После «Локомотива» прошло пять лет, но Славен не изменился. Он все так же расставляет игроков в произвольном порядке, включает им в раздевалке бодрящую музыку и верит, что болельщики выигрывают дерби. Мотивационные речи хорвата имеют статус чудотворных, но это не точно – игравший с ним в «Карлсруэ» Сергей Кирьяков вспоминал, что вообще-то Билич заика, и в Германии его выбрали капитаном просто, чтобы поугарать.

«Если вы подкатываете к девушке в ночном клубе с мыслями, что она вас отошьет, у вас нет шансов. Но когда вы настроены позитивно, у вас есть шансы на Лигу чемпионов или что-то в этом роде: попасть в десятку или избежать вылета», – говорит Билич игрокам, думая, что этого хватит на 38 туров.

Было бы странно, если бы то, что мешало Славену раньше, вдруг помогло ему в Англии. Он классный мужик, но глобальные проблемы человечества волнуют его больше футбола.

– Почти вся хорватская музыка – набор банальностей вроде «Я люблю тебя, бла-бла-бла». Этой ерунде нет места в моей музыке, я пишу о настоящих вещах: об обществе, нищете, войне, политике, – говорил Славен, когда его спрашивали о Rawbau. Группе, в которой он играет.

– Я изучал матчи команд первой восьмерки. А вторую толком в деле не видел. И даже когда «Локо» проигрывал, все равно боролся с топ-клубами почти на равных. Но я не предполагал, что такая же ситуация происходит и во встречах с более слабыми командами, – говорил Славен, когда его спрашивали о работе.

А после этого добавлял, что не знал про возможный рекорд Лоськова, которого нужно было выпустить всего на минуту. Билич слишком крут, чтобы вдаваться в такие мелочи, когда в опасности целый мир.

Увольнение Билича из «Вест Хэма» по степени неожиданности стоит где-то рядом с восходом солнца. «Лучше поздно, чем никогда», – так проводил тренера завершавший карьеру в «Вест Хэме» Альваро Арбелоа.

«Молотки» в этом сезоне проиграли 6 матчей из 11 и пропустили больше всех в лиге. После домашнего унижения от «Брайтона» (0:3) у Билича было несколько игр, чтобы взбодрить команду. В Кубке лиги это получилось (камбэк с «Тоттенхэмом»), но в чемпионате «Вест Хэм» выступил как обычно – дал «Кристал Пэлас» уйти с 0:2 и получил 1:4 от «Ливерпуля», что стало седьмым разгромом команды на Олимпийском стадионе.

Если это рок-н-ролл, то какой-то акустический. Лучший сезон Билича в «Вест Хэме» случился, когда у него был рвавший всех Димитри Пайет. Когда француз стал засранцем, Билич ничего не смог сделать. Эмоции кончились, новых хватало только на разовые акции вроде классного перфоманса в Кубке лиги с «Тоттенхэмом» (с 0:2 на 3:2).

Этим летом клубные боссы потратили на новичков 45 млн евро, впервые в истории вложившись не в ноунеймов, которые, может быть, зажгут после ухода Месси и Роналду, а в опытных бойцов, стрелявших еще пять лет назад. Приведя в клуб Харта, Сабалету и Чичарито, Дэвид Салливан хотел спокойно смотреть футбол в директорской ложе, но вместо этого получили команду, которая постоянно пропускает в концовках матчей и уточняет, что такое тактика, в гугле.

Билич должен был уйти. Его контракт истекал летом и продлить его мог только внезапный выигрыш чемпионата. Не факт, что «Вест Хэму» с Мойесом будет намного лучше, но Славену точно хуже не будет. Пора уже ему сдуть пыль с Gibson Explorer 1958 года, включить гитару в розетку и врезать настоящий рок. Первый и последний альбом группы Билича вышел в 2004 году, последний признак ее жизни датирован Евро-2008 – тогда же был зафиксирован и последний успех в тренерской карьере Славена. Девять лет тишины – как-то слишком много.

Еще тексты об АПЛ:

Продолжение следует. Почему Мбаппе – Жезус – новое противостояние Месси – Роналду

«У «Арсенала» собачья будка в сравнении с нашей ареной». Ультрасовременный дом «Тоттенхэма»

Лучший спортивный телеграм