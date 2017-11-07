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Дэвид Мойес возглавил «Вест Хэм»

Мойес возглавил «Вест Хэм»
Eurosport

2 ч. назадИзменено Только что

Шотландец вернулся в АПЛ.

О назначении Мойеса объявил член правления «Вест Хэма» Дэвид Салливан.

«Я хотел бы поприветствовать Дэвида в «Вест Хэме». Нам был нужен кто-то с опытом, знанием АПЛ и игроков в лиге. Мы считаем, что Дэвид – правильный человек на эту роль.

Он доказал свою квалификацию в «Эвертоне», и мы считаем, что «Вест Хэм» – клуб, который даст Дэвиду платформу, чтобы вновь доказать свои качества», – цитирует Салливана официальный сайт клуба.

  • 54-летний Мойес сменил на посту главного тренера «Вест Хэма» хорвата Славена Билича, уволенного в понедельник.
  • Последним клубом Моейса был «Сандерленд», который он покинул в мае. Также шотландец возглавлял «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Реал Сосьедад» и «Престон».
  • «Вест Хэм» в 11 турах чемпионата Англии набрал 9 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

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