Daily Express: Фрэнк Лэмпард займет должность технического директора «Челси»

Лэмпард сменит на этом посту Майкла Эменало, который уволился из «Челси» в воскресенье после победы «синих» над «МЮ».

Как сообщает Daily Express, в ближайшее время должность технического директора может занять правая рука Романа Абрамовича Марина Грановская, но клуб рассчитывает на Лэмпарда в долгосрочной перспективе.

Эменало работал техническим директором в «Челси» с 2011 года.

Лэмпард выступал за «синих» с 2001 по 2014 год.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта