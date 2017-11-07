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Daily Express: Фрэнк Лэмпард займет должность технического директора «Челси»

Daily Express: Лэмпард займет должность технического директора «Челси»
Eurosport

55 мин. назад

Легенда «синих» возвращается домой.

Лэмпард сменит на этом посту Майкла Эменало, который уволился из «Челси» в воскресенье после победы «синих» над «МЮ».

Как сообщает Daily Express, в ближайшее время должность технического директора может занять правая рука Романа Абрамовича Марина Грановская, но клуб рассчитывает на Лэмпарда в долгосрочной перспективе.

  • Эменало работал техническим директором в «Челси» с 2011 года.
  • Лэмпард выступал за «синих» с 2001 по 2014 год.

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