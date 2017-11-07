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Sky Sports: Жозе Моуринью недоволен руководством «МЮ» и может возглавить «ПСЖ» по окончании сезона

Sky Sports: Моуринью недоволен руководством «МЮ» и может возглавить «ПСЖ» по окончании сезона
Eurosport

41 мин. назад

Португалец в своем стиле.

«ПСЖ» интересовался возможностью назначения Моуринью и уже контактировал с его агентом Жорже Мендешем. Как утверждает журналист Sky Sports Том Макдермотт, португальский тренер недоволен действиями руководителей «МЮ».

Моуринью не устраивает, что клуб долго не мог осуществить трансфер Неманьи Матича и так и не подписал четвертого игрока летом.

  • Контракт Моуринью с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года с возможностью продления еще на год.
  • Манкунианцы после 11 туров идут вторыми в АПЛ с 23 очками.

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