Getty Images
Sky Sports: Жозе Моуринью недоволен руководством «МЮ» и может возглавить «ПСЖ» по окончании сезона
Португалец в своем стиле.
«ПСЖ» интересовался возможностью назначения Моуринью и уже контактировал с его агентом Жорже Мендешем. Как утверждает журналист Sky Sports Том Макдермотт, португальский тренер недоволен действиями руководителей «МЮ».
Моуринью не устраивает, что клуб долго не мог осуществить трансфер Неманьи Матича и так и не подписал четвертого игрока летом.
- Контракт Моуринью с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года с возможностью продления еще на год.
- Манкунианцы после 11 туров идут вторыми в АПЛ с 23 очками.
Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте