Sky Sports: Жозе Моуринью недоволен руководством «МЮ» и может возглавить «ПСЖ» по окончании сезона

«ПСЖ» интересовался возможностью назначения Моуринью и уже контактировал с его агентом Жорже Мендешем. Как утверждает журналист Sky Sports Том Макдермотт, португальский тренер недоволен действиями руководителей «МЮ».

Моуринью не устраивает, что клуб долго не мог осуществить трансфер Неманьи Матича и так и не подписал четвертого игрока летом.

Контракт Моуринью с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года с возможностью продления еще на год.

Манкунианцы после 11 туров идут вторыми в АПЛ с 23 очками.

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