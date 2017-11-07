Getty Images

«На прогулке с собакой чуть легче, чем в матче «МЮ». Эден Азар затроллил манкунианцев

«На прогулке с собакой чуть легче, чем в матче «МЮ». Азар затроллил манкунианцев
Eurosport

1 час назад

Полузащитник «Челси» опубликовал смешной пост в инстаграме.

Азар выложил фото с прогулки с собакой и коллажем из игры с «Манчестер Юнайтед».

«Сегодня на прогулке на моей второй работе мне было немного легче, чем в игре против «МЮ», – написал Азар.

  • Матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед» прошел в минувшее воскресенье и закончился со счетом 1:0 в пользу лондонцев.
  • Азар провел на поле 87 минут.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Вегас» и «Торонто» сначала подрались, а потом все решили в буллитах

03:16
Популярные видео
«Бостон» и «Миннесота» закрутили порядочную интригу и накидали 8 шайб
 148 просмотров4 ч
«Портленд» и «Хьюстон» забили 3 мяча – все очень порядочные
2 245 просмотровВчера в 16:49
А еще вам может понравиться