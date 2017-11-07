«На прогулке с собакой чуть легче, чем в матче «МЮ». Эден Азар затроллил манкунианцев

Азар выложил фото с прогулки с собакой и коллажем из игры с «Манчестер Юнайтед».

«Сегодня на прогулке на моей второй работе мне было немного легче, чем в игре против «МЮ», – написал Азар.

Матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед» прошел в минувшее воскресенье и закончился со счетом 1:0 в пользу лондонцев.

Азар провел на поле 87 минут.

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