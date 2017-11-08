Вратарь «Челси» Делач 7 лет ждал первого матча за клуб, но так и не сыграл

Голкипер «Челси» Матей Делач покинул клуб, так и не дебютировав за него. Хорват стал игроком лондонского клуба в 2010 году после перехода из «Интера Запрешич».

С тех пор Делач семь лет числился игроком «синих» и 10 раз отправлялся в аренду.

«Пришло время покинуть «Челси». Многие спрашивают, не жалею ли я, что переехал в Лондон в юном возрасте и не выбрал клуб попроще, но я не жалею. Ваша карьера всегда может быть лучше, но мне всего 25 лет, а я уже многое пережил, встретил многих игроков, тренеров, получил опыт.

Проблема не в моей квалификации. «Челси» верил в меня, продлевал контракт, но я никак не мог получить разрешение на работу», – заявил Делач Goal.

Делач провел в «Челси» больше времени, чем любой из действующих игроков.

Голкипер не назвал клуб, в котором продолжит карьеру.

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