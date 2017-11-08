Eurosport

The Telegraph: «Челси» предложит Леониду Слуцкому должность в клубе, если его уволят из «Халла»

The Telegraph: «Челси» предложит Слуцкому должность в клубе, если его уволят из «Халла»
Eurosport

11 мин. назад

У коуча появился запасной аэродром.

Иницииатором приглашения Слуцкого в «Челси» стал владелец «синих» Роман Абрамович.

В понедельник «синие» объявили, что технический директор клуба Майкл Эменало оставил должность. Как сообщает The Telegraph, Абрамович пытался убедить Эменало остаться в «Челси», а также провел встречу с председателем Брюс Баком и членами совета директоров Юджином Тененбаумом и Марией Грановской.

На встрече обсуждалась ситуация со Слуцким, которому «синие» готовы предложить должность в клубе в случае его увольнения из «Халл Сити».

  • «Халл Сити» с 16 очками после 16 матчей занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.
  • Экс-тренер сборной России возглавил «Халл Сити» в июне.

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Федерер в юбке, Маррей в парике. Вся дичь благотворительного матча Роджера и Энди

03:00
Популярные видео
«Вегас» и «Торонто» сначала подрались, а потом все решили в буллитах
1 681 просмотров24 ч
«Бостон» и «Миннесота» закрутили порядочную интригу и накидали 8 шайб
 430 просмотров24 ч
А еще вам может понравиться