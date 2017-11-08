The Telegraph: «Челси» предложит Леониду Слуцкому должность в клубе, если его уволят из «Халла»

Иницииатором приглашения Слуцкого в «Челси» стал владелец «синих» Роман Абрамович.

В понедельник «синие» объявили, что технический директор клуба Майкл Эменало оставил должность. Как сообщает The Telegraph, Абрамович пытался убедить Эменало остаться в «Челси», а также провел встречу с председателем Брюс Баком и членами совета директоров Юджином Тененбаумом и Марией Грановской.

На встрече обсуждалась ситуация со Слуцким, которому «синие» готовы предложить должность в клубе в случае его увольнения из «Халл Сити».

«Халл Сити» с 16 очками после 16 матчей занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Экс-тренер сборной России возглавил «Халл Сити» в июне.

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