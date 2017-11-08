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Макфадден: «Однажды Гравесен принес на тренировку пейнбольный пистолет и стрелял во всех»

Макфадден: «Однажды Гравесен принес на тренировку пейнбольный пистолет и стрелял во всех»
Eurosport

3 мин. назад

Датчанин был настоящим психопатом.

Бывший нападающий «Эвертона» Джеймс Макфадден рассказал о периоде выступления за клуб вместе с датчанином Томасом Гравесеном.

«Гравесен – сумасшедший. Он был гиперактивным парнем и человеком, которого избегали. Однажды он принес на тренировку пейнбольный пистолет и стал стрелять по всем. Но это не единственный случай с ним.

Как-то раз физиотерапевт занимался травмированными игроками, как вдруг появился Гравесен с фейерверками и ракетами и выстрелил в него», – рассказал Макфадден Marca.

  • Гравесен завершил карьеру в 2008 году.
  • Датчанин выступал за «Эвертон», «Реал», «Гамбург» и «Селтик».

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