Макфадден: «Однажды Гравесен принес на тренировку пейнбольный пистолет и стрелял во всех»

Бывший нападающий «Эвертона» Джеймс Макфадден рассказал о периоде выступления за клуб вместе с датчанином Томасом Гравесеном.

«Гравесен – сумасшедший. Он был гиперактивным парнем и человеком, которого избегали. Однажды он принес на тренировку пейнбольный пистолет и стал стрелять по всем. Но это не единственный случай с ним.

Как-то раз физиотерапевт занимался травмированными игроками, как вдруг появился Гравесен с фейерверками и ракетами и выстрелил в него», – рассказал Макфадден Marca.

Гравесен завершил карьеру в 2008 году.

Датчанин выступал за «Эвертон», «Реал», «Гамбург» и «Селтик».

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