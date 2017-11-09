За 7 лет он получил права, женился и полысел, но ни разу не сыграл. Кто самый преданный в «Челси»

«Этим летом кто-то из клуба сказал, что я, оказывается, главный долгожитель «Челси» – мы от души посмеялись. В последние годы из команды ушли Терри, Иванович, Чех, Микел и другие опытные футболисты, так что я теперь здесь старожил», – с иронией подмечает 25-летний Матей Делач.

Вратаря завербовал в «Челси» еще Карло Анчелотти. Итальянец видел потенциал в хорватском тинейджере и верил, что голкипер надолго задержится в клубе. Так в принципе и произошло: футболист принадлежит «синим» уже семь лет. Парадокс в том, что за все это время Матей не сыграл за команду ни одного официального матча – потрачено.

После трансфера в «Челси» в 2009 году Делач полысел, сдал на права и женился. Мужчина развивается во всех направлениях, но застрял на одной из самых важных веток – карьере. Все испортила травма в 2010 году.

«Славен Билич вызвал меня в национальную сборную, когда мне было всего 17. Я надеялся, что выйду на поле – это избавило бы меня от проблем с разрешением на работу в Англии. Но из-за повреждения я вылетел на три месяца и потерял место в команде», – рассказывает про трудности Матей.

Вначале ситуация не показалась страшной. Делач понимал, что еще слишком молод для «Челси», поэтому без задних мыслей поехал в «Витесс» – главный инкубатор «синих». В Голландии Матей учился у тренера вратарей Раймонда ван дер Гау (играл в «МЮ» Фергюсона) и через сезон вернулся в Лондон.

«Меня хотел подписать бельгийский «Зюлте Варегем», но в последний момент переход сорвался. Летнее трансферное окно закрылось, и по факту я остался без клуба, потому что рабочей английской визы у меня по-прежнему не было», – вспоминает Делач.

Тогда на помощь пришел авторитетный партнер по команде: «Петр Чех вышел на Карела Поборски, который работал в руководстве «Динамо» из Ческе-Будеевице. В Чехии окно закрывалось позже, поэтому меня пристроили в команду». Делачу предоставили возможность постоянно тренироваться, но всерьез на него не рассчитывали – все понимали, что через год вратарь уйдет.

Эта проблема преследовала Матея практически во всех клубах, и «Челси» такой расклад не устраивал. Лондонцы ждали развития кипера, поэтому в последние годы тщательнее обговаривали арендные соглашения. Игровая практика увеличилась, но толку ноль: летом Делачу придется покинуть «Челси».

Восемь клубов в разных краях Европы и 10 аренд – последствия бюрократических вопросов, которые не в состоянии решить даже клуб Абрамовича. Матей с детства мечтал играть в АПЛ, но уже смирился, что нужно искать команду в другой стране: «Я долго ждал, что хорватам разрешат работать в Англии, но этого не произошло. Пора двигаться дальше».

«Челси» неспроста так долго держал вратаря: в 2013-м Хорватию приняли в Европейский союз, и проблема с визами должна была отпасть. Но новичка пустили в организацию на особых условиях, которые не позволяли хорватам беспрепятственно работать в Австрии, Англии, Голландии, Словении и на Мальте. В итоге Хорватия вроде бы и в ЕС, но не до конца. Примерно как Делач в «Челси».

За четыре года ничего не изменилось, поэтому FA руководствуется старыми правилами: если футболист не играет регулярно за сборную, то и в Англии бегать не будет. У «Челси» армия игроков, которая блуждает по арендам из-за схожих проблем. Например, полузащитник «Спартака» Марио Пашалич с 2014 года принадлежит «синим», но тоже не сыграл ни матча за английский клуб.

«Челси» держит путешественников на прицеле, помогает в лечении травм и даже иногда выпускает на поле во время предсезонных матчей. Три года назад Матей отыграл тайм в товарняке с «Олимпией», а в августе с капитанской повязкой вывел дубль «Челси» на матч против французского «Бержерака».

«Клуб заботится об игроках, которые находятся в аренде. «Челси» мониторит прогресс каждого: в прошлом сезоне на мои матчи приезжали шесть или семь раз. Еще для нас создан специальный чат в WhatsApp. Там мы регулярно получаем информацию о том, кто и сколько минут сыграл, сколько голов забил», – делится подробностями Делач.

Над Матеем смеются в соцсетях и саркастически называют легендой «Челси». Но футболисту всего 25, для вратаря он все еще тинейджер. «Челси» не просто так семь лет держал его на контракте: парень не бездарный. Теперь главное переехать в правильный чемпионат, где к хорватам относятся более лояльно, и вернуться в сборную. Тогда детская мечта об Англии станет осуществимой.

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