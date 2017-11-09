Игрок «Ноттингем Форест» сделал тату с улыбкой Джокера, чтобы эффектно праздновать голы

Форвард «Ноттингем Форест» Джейсон Камингс набил тату с улыбкой на правой руке. Подобная татуировка, только на левой руке, была у Джокера в фильме «Отряд самоубийц».

«Это сделано для празднования голов, но мне нужно начать забивать, чтобы продемонстрировать тату.

Я до сих пор не знаю, зачем мне это нужно. Через 20 лет я об этом пожалею, но сейчас я живу одним днем. Я большой фанат улыбки Джокера. Просто у него такой характер, он немного похож на меня», – цитирует Каммингса Daily Mail.

22-летний Каммингс в сезоне-2016/17 выступал за шотландский «Хайберниан» и забил 19 мячей в 32 матчах второго шотландского дивизиона.

За «Ноттингем Форест» нападающий забил 1 мяч в 11 играх.

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