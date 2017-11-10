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Альваро Мората: «Когда «Челси» побеждает, я награждаю себя пивом»
Грех не накатить за команду.
Нападающий «Челси» и сборной Испании Альваро Мората рассказал о своих способах передвижения по Лондону.
«Я живу в районе Челси, в пяти минутах от стадиона. Иногда по окончании матча, если дороги перекрыты, я снимаю свой спортивный костюм, надеваю шляпу и иду домой пешком.
И если мы победили, я по пути награждаю себя пивом», – сказал Мората El Larguero Ser.
- Испанец перешел в «Челси» из «Реала» в июле за 62 млн евро.
- В сезоне-2017/18 Мората провел 15 официальных матчей и забил 8 мячей.
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