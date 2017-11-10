Игрок «Челси» Эден Азар: «Мне повезло, что моя работа позволяет мне зарабатывать много денег»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал вопрос своего финансового положения.

«Мне повезло, что моя работа позволяет мне зарабатывать много денег. Но я не выпендриваюсь этим. Это будет неуважительно к тем, кто зарабатывает меньше», – сказал Азар RTL-TVI.

По данным Express, Азар зарабатывает 250 тысяч евро в неделю. Его контракт рассчитан до лета 2020 года.

В сезоне-2017/17 26-летний бельгиец забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи в 14 официальных матчах.

Главным претендентом на звание лучшего бомбардира «Челси» в этом сезоне претендует Альваро Мората. На Азара в этом споре принимается ставка с коэффициентом 9.

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