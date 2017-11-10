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Игрок «Челси» Эден Азар: «Мне повезло, что моя работа позволяет мне зарабатывать много денег»
Не поспоришь.
Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал вопрос своего финансового положения.
«Мне повезло, что моя работа позволяет мне зарабатывать много денег. Но я не выпендриваюсь этим. Это будет неуважительно к тем, кто зарабатывает меньше», – сказал Азар RTL-TVI.
По данным Express, Азар зарабатывает 250 тысяч евро в неделю. Его контракт рассчитан до лета 2020 года.
- В сезоне-2017/17 26-летний бельгиец забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи в 14 официальных матчах.
- Главным претендентом на звание лучшего бомбардира «Челси» в этом сезоне претендует Альваро Мората. На Азара в этом споре принимается ставка с коэффициентом 9.
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