Альваро Мората: «Я бы вернулся в «Реал», но после того, как выиграю все с «Челси»

Нападающий «Челси» и сборной Испании Альваро Мората вновь поговорил на тему ухода из «Реала».

«Я чувствовал свою важность для команды, но мне хотелось играть в плей-офф Лиги чемпионов. Я сказал тренеру, что хочу больше играть. Заявлять, что я хотел уйти из «Реала», – это глупость.

Я болельщик «Реала», но игрок «Челси». Безусловно, я бы вернулся в «Реал», но это сложный вопрос. После того, как я выиграю все с «Челси» и построю здесь великую карьеру, почему бы и не вернуться.

Болельщику сложно сказать «нет» «Реалу». Но, честно говоря, я не думаю, что это произойдет, хотя кто знает. Сейчас я не задумываюсь на эту тему. Я счастлив в Лондоне», – сказал Мората El Larguero Ser.

Мората ушел из «Реала» в «Ювентус» в 2014 году, где за два сезона стал звездой, после чего вернулся в Мадрид.

В сезоне-2016/17 Мората забил 20 голов, при этом только 19 раз выходил в стартовом составе.

Летом испанец был продан в «Челси» за 62 млн евро.

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