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Metro: «МЮ» продаст Маруана Феллайни в «Бешикташ», чтобы освободить место для Фреда из «Шахтера»
Жозе Моуринью сбрасывает балласт.
Руководство «МЮ» указало Жозе Моуринью продать нескольких игроков, если он рассчитывает на усиление. Одной из первых жертв португальца станет Маруан Феллайни.
По информации Metro, «красные дьяволы» договорились с «Бешикташем» о переходе бельгийского полузащитника в турецкий клуб. Сделка состоится уже в январе и принесет манкунианцам 9 млн евро.
Ожидается, что на смену Феллайни «МЮ» купит полузащитника «Шахтера» и сборной Бразилии Фреда.
- Помимо Феллайни «МЮ» планирует расставание с Люком Шоу.
- После 11 туров команда Моуринью занимает второе место в Премьер-лиге, на 8 очков отставая от «Сити».
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