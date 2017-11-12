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Адам Лаллана: «Юрген Клопп часто говорит: Хотел бы, *****, сказать вам это по-немецки»

Лаллана: «Клопп часто говорит: Хотел бы, *****, сказать вам это по-немецки»
Eurosport

1 час назад

Полузащитник «Ливерпуля» восхищен искренностью немецкого коуча.

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана поделился впечатлениями с журналистом Рафаэлем Хонигштейном для его книги про Юргена Клоппа.

«Очень часто Клопп, особенно когда злится, говорит нам: «Хотел бы, ***** [блин], сказать вам это по-немецки».

Но он блестяще говорит по-английски. Я понимаю все, что он хочет сказать. Но временами это его расстраивает.

Клопп может дать тебе ******** [звездюлей], может искренне похвалить тебя. Может обнять тебя, и это будет от души.

Он скажет, если доволен тобой, скажет, если недоволен. Это абсолютно искренний человек», – приводит The Independent выдержку из биографии Клоппа .

  • После 11 туров «Ливерпуль» занимает пятое место в Премьер-лиге.
  • До Англии Клопп работал с «Боруссией», с которой дважды стал чемпионом Бундеслиги и дошел до финала Лиги чемпионов.

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