Экс-игрок сборной Англии напился, устроил ДТП, напал на человека и был арестован

Синклер арестован по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и нападении на человека, сообщает ВВС.

Полиция графства Ланкашир сообщила, что офицеры в воскресенье прибыли к дому Синклера, который уехал на машине. Впоследствии полицейские обнаружили автомобиль, ставший участником ДТП, в котором была сбита женщина, получившая небольшие травмы.

«Водитель, 44-летний мужчина, был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде, нападении на человека. Сейчас он содержится под стражей», – сообщил представитель полиции.

Синклер выступал за «Блэкпул», «КПР», «Вест Хэм», «Манчестер Сити» и «Кардифф».

На его счету 12 матчей за сборную Англии.

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