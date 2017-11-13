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Экс-игрок сборной Англии напился, устроил ДТП, напал на человека и был арестован

Экс-игрок сборной Англии напился, устроил ДТП, напал на человека и был арестован
Eurosport

32 мин. назадИзменено 25 мин. назад

Тревор Синклер стал виновником ДТП.

Синклер арестован по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и нападении на человека, сообщает ВВС.

Полиция графства Ланкашир сообщила, что офицеры в воскресенье прибыли к дому Синклера, который уехал на машине. Впоследствии полицейские обнаружили автомобиль, ставший участником ДТП, в котором была сбита женщина, получившая небольшие травмы.

«Водитель, 44-летний мужчина, был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде, нападении на человека. Сейчас он содержится под стражей», – сообщил представитель полиции.

  • Синклер выступал за «Блэкпул», «КПР», «Вест Хэм», «Манчестер Сити» и «Кардифф».
  • На его счету 12 матчей за сборную Англии.

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