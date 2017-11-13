PA Sport
Экс-игрок сборной Англии напился, устроил ДТП, напал на человека и был арестован
Тревор Синклер стал виновником ДТП.
Синклер арестован по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и нападении на человека, сообщает ВВС.
Полиция графства Ланкашир сообщила, что офицеры в воскресенье прибыли к дому Синклера, который уехал на машине. Впоследствии полицейские обнаружили автомобиль, ставший участником ДТП, в котором была сбита женщина, получившая небольшие травмы.
«Водитель, 44-летний мужчина, был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде, нападении на человека. Сейчас он содержится под стражей», – сообщил представитель полиции.
- Синклер выступал за «Блэкпул», «КПР», «Вест Хэм», «Манчестер Сити» и «Кардифф».
- На его счету 12 матчей за сборную Англии.
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