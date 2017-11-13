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Поль Погба и Деле Алли зажгли на церемонии MTV. Кто оделся круче?

Погба и Алли зажгли на церемонии MTV. Кто оделся круче?
Eurosport

28 мин. назадИзменено 21 мин. назад

Деним против костюма.

В воскресенье в Лондоне прошла церемония наград MTV European Music Awards. В качестве специальных гостей ивент посетили полузащитники «МЮ» Поль Погба и «Тоттенхэма» Деле Алли. Футбоисты выдали по награде Шону Мендесу – как автору лучшей песни («There's Nothing Holdin' Me Back») и как лучшему артисту года.

Парни выбрали совершенно разные стили. Погба и его братья Флорентин и Матиас пришли в клубных пиджаках.

Братья Погба

Алли напялил канадский смокинг – джинсовые куртку и брюки.

Деле Алли

Вопрос только один: у кого из парней чувство стиля в порядке?

Чей лук круче?

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162 голосов
Джинсуха Алли
Костюм Погба
  • В 13 матчах сезона-2017/18 у Алли 7 голов и 1 ассист.
  • На счету Погба в 6 матчах 2 гола и 2 ассиста – сейчас француз восстанавливается после травмы бедра.

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