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Поль Погба и Деле Алли зажгли на церемонии MTV. Кто оделся круче?
Деним против костюма.
В воскресенье в Лондоне прошла церемония наград MTV European Music Awards. В качестве специальных гостей ивент посетили полузащитники «МЮ» Поль Погба и «Тоттенхэма» Деле Алли. Футбоисты выдали по награде Шону Мендесу – как автору лучшей песни («There's Nothing Holdin' Me Back») и как лучшему артисту года.
Парни выбрали совершенно разные стили. Погба и его братья Флорентин и Матиас пришли в клубных пиджаках.
Алли напялил канадский смокинг – джинсовые куртку и брюки.
Вопрос только один: у кого из парней чувство стиля в порядке?
Опрос
162 голосов
Джинсуха Алли
Костюм Погба
- В 13 матчах сезона-2017/18 у Алли 7 голов и 1 ассист.
- На счету Погба в 6 матчах 2 гола и 2 ассиста – сейчас француз восстанавливается после травмы бедра.
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