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Люк Шоу врезался в Bentley Фила Джонса на тренировочной базе «МЮ»

Шоу врезался в Bentley Джонса на тренировочной базе «МЮ»
Eurosport

36 мин. назадИзменено 22 мин. назад

Главное, что парень не получил травму.

Защитник «МЮ» Люк Шоу спровоцировал ДТП на базе клуба. Англичанин на Land Rover врезался в Bentley партнера по обороне Фила Джонса.

По информации The Sun, автомобили отделались незначительными повреждениями, а Шоу – испугом. Защитник получил водительские права полгода назад.

  • Автомобиль Шоу стоит 111 тысяч евро, Джонса – 224 тысячи.
  • Сам Шоу стоит 18 млн евро, как и Джонс.
  • В сезоне-2017/18 Люк провел 6 матчей за «МЮ».

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