Люк Шоу врезался в Bentley Фила Джонса на тренировочной базе «МЮ»

Защитник «МЮ» Люк Шоу спровоцировал ДТП на базе клуба. Англичанин на Land Rover врезался в Bentley партнера по обороне Фила Джонса.

По информации The Sun, автомобили отделались незначительными повреждениями, а Шоу – испугом. Защитник получил водительские права полгода назад.

Автомобиль Шоу стоит 111 тысяч евро, Джонса – 224 тысячи.

Сам Шоу стоит 18 млн евро, как и Джонс.

В сезоне-2017/18 Люк провел 6 матчей за «МЮ».

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