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Люк Шоу врезался в Bentley Фила Джонса на тренировочной базе «МЮ»
Главное, что парень не получил травму.
Защитник «МЮ» Люк Шоу спровоцировал ДТП на базе клуба. Англичанин на Land Rover врезался в Bentley партнера по обороне Фила Джонса.
По информации The Sun, автомобили отделались незначительными повреждениями, а Шоу – испугом. Защитник получил водительские права полгода назад.
- Автомобиль Шоу стоит 111 тысяч евро, Джонса – 224 тысячи.
- Сам Шоу стоит 18 млн евро, как и Джонс.
- В сезоне-2017/18 Люк провел 6 матчей за «МЮ».
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