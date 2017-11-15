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Пафосное фото Поля Погба, Ромелу Лукаку и других игроков «МЮ» рядом с рэпером Stormzy

Пафосное фото Погба, Лукаку и других игроков «МЮ» рядом с рэпером Stormzy
Eurosport

3 ч. назадИзменено 45 мин. назад

Музыкант наверняка гордится такими поклонниками.

Знаменитый британский рэпер Stormzy 15 ноября дает большой концерт на стадионе «МЮ» «Олд Траффорд».

В составе «красных дьяволов» нашлось несколько больших поклонников музыканта: Ромелу Лукаку, Поль Погба, Джесси Лингард и Маркус Рэшфорд не устояли перед шансом попозировать с кумиром на красной дорожке перед началом шоу.

  • «Красные дьяволы» занимают второе место в Премьер-лиге, на 8 очков отставая от «Сити».
  • 18 ноября «МЮ» примет «Ньюкасл».

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