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Златан Ибрагимович: «Я лежал в постели по 12 часов в день, чувствуя себя парализованным»

Ибрагимович: «Я лежал в постели по 12 часов в день, чувствуя себя парализованным»
Eurosport

29 мин. назад

Златан воспринимает травмы как татуировки.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, который вернулся в общую группу команды после тяжелой травмы колена, рассказал о восстановлении.

«Я вернусь сильнее, чем раньше, – уверен 36-летний нападающий, перенесший в конце прошлого сезона разрыв крестообразной связки колена. – Правда, в первое время после операции, когда я лежал в постели по 12 часов в день, чувствуя себя парализованным, я не был так уверен».

«Первое, что я сказал себе – это не сдаваться. Я высоко поднялся и закончу только на своих условиях. У меня новые шрамы, которые можно назвать татуировками. Они будут воспоминаниями на всю жизнь. Я всегда буду помнить, что случилось, что я пережил и за что я боролся», – признался форвард в интервью Volvo.

  • Швед может попасть в заявку «МЮ» на ближайший матч АПЛ против «Ньюкасла» 18 ноября.
  • Marca 10 июня сообщила, что Златан договорился о контракте с «Лос-Анджелес Гэлакси» в марте этого года.

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