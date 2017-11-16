Жозе Моуринью: «Зимой в АПЛ играют по 20 матчей. Мы не отдыхаем перед Лигой чемпионов»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил недовольство плотным календарем игр в Англии. «Я всегда говорю, что Лига чемпионов начинается только в феврале. В феврале английские команды все еще играют после декабря и января. За это время мы можем провести 20 матчей, – пожаловался португалец в интервью The Mirror. – Немцы, французы, испанцы, итальянцы в это время после зимнего перерыва. Думаю, что они находятся в лучшем состоянии, чем английские команды».

54-летний специалист возглавил «МЮ» в мае 2016 года.

До манкунианцев Моуринью возглавлял «Бенфику», «Униан Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал».

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