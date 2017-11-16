Маурисио Почеттино – об Арсене Венгере: «Если тренер работает в клубе больше 20 лет, он особенный»

Накануне лондонского дерби между «Арсеналом» и «Тоттенэмом» тренер «шпор» Маурисио Почеттино назвал Арсена Венгера выдающимся тренером.

«По моему мнению, Венгер заслуживает всеобщего уважения, – цитирует Почеттино The Telegraph. – Можно назвать человека, который на протяжении пяти лет работы с командой добился успеха, хорошим тренером. Десяти лет – очень хорошим. Но тот, кто уже более двадцати лет удерживает команду на высочайшем уровне, – выдающийся специалист. Очень трудно привнести в футбол что-то новое, но Арсену это удалось. Его идеи и философия намного опередили свое время, и меня не удивляет, что другие клубы успешно их перенимают по сей день».

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