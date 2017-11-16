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Маурисио Почеттино – об Арсене Венгере: «Если тренер работает в клубе больше 20 лет, он особенный»
Респект непотопляемому от тренера «шпор».
Накануне лондонского дерби между «Арсеналом» и «Тоттенэмом» тренер «шпор» Маурисио Почеттино назвал Арсена Венгера выдающимся тренером.
«По моему мнению, Венгер заслуживает всеобщего уважения, – цитирует Почеттино The Telegraph. – Можно назвать человека, который на протяжении пяти лет работы с командой добился успеха, хорошим тренером. Десяти лет – очень хорошим. Но тот, кто уже более двадцати лет удерживает команду на высочайшем уровне, – выдающийся специалист. Очень трудно привнести в футбол что-то новое, но Арсену это удалось. Его идеи и философия намного опередили свое время, и меня не удивляет, что другие клубы успешно их перенимают по сей день».
- Матч «Арсенал» – «Тоттенхэм» состоится в субботу, 18 ноября. Начало в 15:30 (мск).
- После 11 туров чемпионата Англии «канониры» идут на шестом месте, «Тоттенхэм» занимает третью строчку. На победу «Арсенала» букмекеры дают коэффициент 2.50.
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