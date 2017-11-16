Getty Images

Маурисио Почеттино: «Голы Кристиана Эриксена за Данию невероятны, но он средний игрок»

Почеттино: «Голы Эриксена за Данию невероятны, но он средний игрок»
Eurosport

33 мин. назадИзменено 31 мин. назад

На самом деле нет.

Главный тренер «Тоттенхэма» выдал оригинальный комплимент своему полузащитнику Кристиану Эриксену после матчей сборных.

«Когда я увидел голы Эриксена за Данию, это было невероятно. Но я не хочу хвалить его на публике слишком много. Вы знаете, что потом происходит.

Тренер фокусирует внимание на игроке перед другими клубами. Поэтому я не буду говорить, что Эриксен – фантастический игрок. Окей, он средний игрок», – заявил Почеттино на брифинге перед матчем с «Арсеналом». После шутки тренер добавил, что Эриксен входит в топ-10 игроков мира.

  • В решающем стыковом матче за участие на ЧМ-2018 Дания разгромила Ирландию – 5:1. На счету 25-летнего Эриксена мощный хет-трик.
  • В 15 матчах АПЛ на счету датского полузащитника 4 гола и 4 ассиста.
  • Матч «Арсенал» – «Тоттенхэм» состоится в субботу, 18 ноября. Начало в 15:30 (мск). На победу «Арсенала» букмекеры дают коэффициент 2.50.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Как Анисимов оформил первый хет-трик в НХЛ. Он в полнейшем порядке

04:37
Популярные видео
«Детройт» окончательно поехал головушкой и зачем-то нашвырял 8 шайб в ворота «Калгари». Ну не психи?
1 325 просмотров11 ч
Хокинс забил такой дурной шар, что друзья его до конца жизни будут называть везунчиком
9 497 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться