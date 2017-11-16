Маурисио Почеттино: «Голы Кристиана Эриксена за Данию невероятны, но он средний игрок»

Главный тренер «Тоттенхэма» выдал оригинальный комплимент своему полузащитнику Кристиану Эриксену после матчей сборных.

«Когда я увидел голы Эриксена за Данию, это было невероятно. Но я не хочу хвалить его на публике слишком много. Вы знаете, что потом происходит.

Тренер фокусирует внимание на игроке перед другими клубами. Поэтому я не буду говорить, что Эриксен – фантастический игрок. Окей, он средний игрок», – заявил Почеттино на брифинге перед матчем с «Арсеналом». После шутки тренер добавил, что Эриксен входит в топ-10 игроков мира.

В решающем стыковом матче за участие на ЧМ-2018 Дания разгромила Ирландию – 5:1. На счету 25-летнего Эриксена мощный хет-трик.

В 15 матчах АПЛ на счету датского полузащитника 4 гола и 4 ассиста.

Матч «Арсенал» – «Тоттенхэм» состоится в субботу, 18 ноября. Начало в 15:30 (мск). На победу «Арсенала» букмекеры дают коэффициент 2.50.

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