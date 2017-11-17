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«Даже твоя мамка знает, что это не так». Миши Батшуайи из «Челси» доказал всем, что он не гей

«Даже твоя мамка знает, что это не так». Батшуайи доказал всем, что он не гей
Eurosport

59 мин. назадИзменено 58 мин. назад

Оказывается, шутки про маму еще работают.

Нападающий «Челси» ответил на пост в новостном твиттере The Chelsea Daily, в котором указывалось, что Батшуайи сделал каминг-аут в раздевалке «синих», и стал первым открытым геем Премьер-лиги.

«Бро, даже твоя мамка знает, что это не так», – написал Батшуайи и собрал 32 тысячи ретвитов за 2 часа. Все указывает на то, что он все-таки не гей.

  • В сезоне-2017/18 у 24-летнего Батшуайи 7 голов в 13 матчах.
  • Француз перешел в «Челси» из «Марселя» в 2016 году за 39 миллионов евро.

ЕА Sports приструнила Батшуайи, который забыл, что он лавочник, и пожаловался на рейтинг в FIFA 18

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