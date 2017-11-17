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«Даже твоя мамка знает, что это не так». Миши Батшуайи из «Челси» доказал всем, что он не гей
Оказывается, шутки про маму еще работают.
Нападающий «Челси» ответил на пост в новостном твиттере The Chelsea Daily, в котором указывалось, что Батшуайи сделал каминг-аут в раздевалке «синих», и стал первым открытым геем Премьер-лиги.
«Бро, даже твоя мамка знает, что это не так», – написал Батшуайи и собрал 32 тысячи ретвитов за 2 часа. Все указывает на то, что он все-таки не гей.
- В сезоне-2017/18 у 24-летнего Батшуайи 7 голов в 13 матчах.
- Француз перешел в «Челси» из «Марселя» в 2016 году за 39 миллионов евро.
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