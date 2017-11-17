Мозговой штурм. Футболистам грозит дебилизм после карьеры – надо что-то делать

В полуфинале ЧМ-1966 Англия – Португалия Эйсебио стонал и бесился. Брутальный британский персональщик Нобби Стайлз закрыл великого нападающего, англичане вышли в финал и взяли Золотую богиню. Спустя 40 лет Нобби диагностировали деменцию, родной «Манчестер Юнайтед» и Футбольная ассоциация отказали в помощи, после чего чемпион мира продал все кубки и медали. За год Стайлз полностью потерял память, его родные винят в этом футбол.

Врачи называют поражение мозга от многочисленных ударов по голове хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ) она приводит к деменции и болезни Альцгеймера. Ее симптомы зафиксированы у половины чемпионского состава Англии-1966. Ранее считалось, что заболевание присуще боксерам и игрокам в американский футбол, но ученые разбили утверждение. «К сожалению, ХТЭ можно определить лишь после смерти, – рассказала профессор Лондонского института неврологии Хелен Линг. – Мы исследовали головной мозг 14 футболистов, которые играли на профессиональном уровне не менее 20 лет и получили не менее тысячи ударов по голове. 13 из них страдали слабоумием и другими расстройствами».

С каждым годом процент футболистов с заболеваниями мозга увеличивается. Связан он не только с единоборствами и травмами, вроде той, что в матче с Испанией получил Андрей Лунев, но и эволюцией мяча. В 60-70-е годы прошлого столетия палач вратарей разбухал по ходу матчей благодаря впитыванию влаги. Из-за этого мяч в конце игры напоминал ядро и вышибал игрокам мозги если не сразу, то через годы. Сегодня производители синтетических материалов решили проблему веса, но не безопасности.

В некоторых видах спорта чиновники день и ночь думают, как убыстрить игру, чтобы зритель всегда оставался вовлеченным. В теннисе на многих турнирах поменяли покрытие, от которого мяч отскакивает быстрее, чем кузнечик. Футбол стал быстрее благодаря особенностям новых мячей. «Джабулани» и «Бразука», от чьих непрогнозируемых нырков вешались вратари, летят с бешеной скоростью и рвут сетки. «Голове футболиста передается кинетическая энергия, – предостерег эксперт по двигательной неврологии Бирмингемского университета доктор Майкл Грей. – Если удвоить вес мяча, то получится вдвое больше энергии. Но если удвоить скорость, то энергия увеличится в четыре раза».

Больше всех переполошился лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер, который забил 260 голов, 46 из них – головой. После окончания карьеры в 2006-м Копченый работает аналитиком на BBC и в последнее время испытывает проблемы с памятью и концентрацией. «Я испугался, что страдаю слабоумием. У меня были травмы головы на поле. Вам оказывают помощь, делают перевязку, и вы возвращаетесь в игру. Это большой удар по здоровью», – Алан не хочет превратиться в овощ. Лучший форвард Англии 90-х снялся в документальном фильме BBC «Деменция и футбол» и поучаствовал в исследовании. Ученые измерили мозговые функции Ширера до и после сеанса, в ходе которого бывший футболист 20 раз ударил по мячу головой. Исследования показали различия в химии мозга 47-летнего Алана.

Ширер считает, что проблемы возникли после того, как он каждую тренировку отрабатывал удары по воротам головой до 150 раз. Форвард обвинил руководство английского футбола в бездействии и непризнании очевидной проблемы: «Чиновники отмахиваются и делают вид, что все хорошо. Нужны дополнительные исследования», – убежден Ширер. Несколько лет назад внучка легенды «Вест Бромвича» Джеффа Астла создала фонд помощи бывшим футболистам с дегенеративным заболеванием головного мозга. Женщина предложила руководству АПЛ отчислять 1% от зарплат игроков на ветеранов, но лига с миллиардными контрактами промолчала.

Европейским футбольным чиновникам стоит обратить внимание на работу американцев, которые давно доказали зависимость между травмами головы и слабоумием. НФЛ ежегодно выделяет 30 миллионов долларов национальным институтам здравоохранения и науки для более глубокого анализа проблемы и выплатила сотни миллионов пострадавшим и их семьям. Янки выпустили несколько гайдов, провели семинары и разработали безопасный шлем. Во многих штатах средние школы заменили в учебной программе футбол соккером и запретили детям младше 10 лет бить по мячу головой.

Несмотря на гигантскую прибыль от телевидения, в лучших футбольных лигах Европы реагируют на проблемы только в самых очевидных случаях. После самоубийства Гари Спида АПЛ выпустила брошюру и учредила горячие линии для игроков, страдающих расстройствами психики. В 2013-м у игрока «Болтона» Фабриса Муамбы остановилось сердце – лига закупила 900 дефибрилляторов для команд первых трех дивизионов. ХТЭ, деменция и другие болезни не проявляются сразу, но это не означает, что их можно игнорировать.

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