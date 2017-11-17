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Express Sport: Жозе Моуринью хочет пригласить защитника «Челси» Давида Луиса в «МЮ»
Португалец собирает бывших друзей в Манчестере.
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью рассматривает возможность приглашения в клуб защитника «Челси» Давида Луиса. Трансфер бразильца может случиться уже в январе.
По информации Express Sport, у Луиса возник конфликт с Антонио Конте после матча против «Тоттенхэма»: защитник поставил под сомнение тактику итальянца. После того эпизода Конте ни разу не выпустил Луиса на поле.
«Ему нужно много работать, в противном случае он будет проводить время на скамейке», – заявил Конте.
- На счету Луиса 2 гола в 12 матчах сезона-2017/18.
- Transfermarkt оценивает бразильца в 30 млн евро.
Моуринью любит тусоваться с бывшими. Вот текст об этом
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