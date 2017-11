«Арсенал» – «Тоттенхэм»: перед матчем АПЛ

«Арсенал» отвратительно начал сезон: от лидирующего «Сити» Венгер отстает уже на 12 очков. Но до зоны Лиги чемпионов не так далеко, а снова играть в Лиге Европы «канониры» не намерены. Старина Арсен может сделать двойную работу: подобраться к любимому четвертому месту и выключить «Тоттенхэм» из чемпионской гонки. «Шпоры» проигрывают Пепу 8 баллов, а поражение на «Эмирейтс» может окончательно испортить сезон Почеттино.

Предсказать победителя просто нереально. За «Тоттенхэм» говорит то, что «шпоры» не проигрывают «Арсеналу» в АПЛ уже шесть матчей подряд. А за «канониров» орет то, что злейший враг победил в логове «пушкарей» лишь дважды за 32 встречи.

Потерь хватает с обеих сторон. Игру точно пропустят травмированные Виктор Ваньяма и Тоби Алдервейрелд (оба могут больше не сыграть в 2017-м). Только-только приступили к тренировкам Деле Алли, Харри Кейн, Уго Льорис, Мишель Ворм и Харри Уинкс – с ними все сложно и не очень понятно.

Шкодран Мустафи и Дэнни Уэлбек ждут очередного обследования, а Давид Оспина, Калум Чамберс и Санти Касорла залечивают травмы.

Кто что сказал

Арсен Венгер, главный тренер «Арсенала»: «Нисколько не считаем себя аутсайдером в этом матче. Мы должны ответить на вопрос о том, кто самый сильный в северном Лондоне, и единственный способ – сделать это на поле. У нас хорошая возможность доказать, что мы сильнее, так что давайте сделаем это». (Four Four Two)

Маурисио Почеттино, главный тренер «Тоттенхэма»: «Венгер заслуживает всеобщего уважения. Можно назвать человека, который на протяжении пяти лет работы с командой добился успеха, хорошим тренером. Десяти лет – очень хорошим. Но тот, кто уже более двадцати лет удерживает команду на высочайшем уровне, – выдающийся специалист. Очень трудно привнести в футбол что-то новое, но Арсену это удалось. Его идеи и философия намного опередили свое время, и меня не удивляет, что другие клубы успешно их перенимают по сей день». (The Telegraph)

Цифры говорят

«Арсенал» не выигрывает у «Тоттенхэма» уже 6 матчей АПЛ (4 ничьи и 2 поражения). Это самый неудобный соперник для «канониров».

«Тоттенхэм» выиграл только 2 из 32 последних выездных матчей против «Арсенала» (13 ничьих и 17 поражений).

В последний раз в АПЛ «шпоры» побеждали «Арсенал» в гостях в 2010 году.

«Арсенал» выиграл на «Эмирейтс» 10 матчей АПЛ подряд. Это самая длительная серия клуба на новом стадионе.

Кейн забивал во всех дерби против «Арсенала» (6 мячей в 5 играх).

Люди в черном

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Майком Дином. В активе 49-летнего рефери 8 матчей АПЛ-2017/18: в этих играх Дин показал 28 желтых и одну красную карточки. При Майке «Арсенал» обыграл «Лестер» (4:3), а «Тоттенхэм» сгонял ничью со «Суонси» (0:0).

Котировки букмекеров

Победа «Арсенала»: 2.505

Ничья: 3.58

Победа «Тоттенхэма»: 2.87

Линия на матч «Арсенал» – «Тоттенхэм»

Ориентировочные составы

«Арсенал»

«Тоттенхэм»

Вопрос дня

